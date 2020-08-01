Приведет ли голосование по почте к кризису власти в США?

01.08.2020, 17:31, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – Первый вторник после первого понедельника ноября, каждые четыре года, по Конституции США – важный день для американцев, день президентских выборов. Они сидят перед телевизорами допоздна, следят за подсчетом голосов в разных штатах. Телеканалы соревнуются, кто первый объявит победителя. Но на этот раз победитель, скорее всего, не будет сразу известен – из-за пандемии десятки миллионов американцев проголосуют по почте. Подсчет присланных бюллетеней может занять много дней, недель и даже месяцев.

Президент Трамп крайне критично относится к такой перспективе и настаивает на том, что победитель на выборах должен быть объявлен в тот же вечер, 3-го ноября. Он уже много раз заявлял, что все присланные по почте бюллетени невозможно будет правильно сосчитать, и в одном из своих твитов даже предложил перенести дату выборов – чего в истории США еще не бывало:

«Всеобщее голосование по почте – и я не говорю о голосовании по открепительным талонам, оно-то хорошее – в 2020-м году будет самым неточным и лживым в истории выборов. Это будет большой позор для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать???»

Если вслед за Трампом значительное число избирателей не признают результатов выборов – в стране может произойти кризис власти. Мы побеседовали с профессором юриспруденции в колледже Амхерст Лоренсом Дугласом, который написал книгу: «Уйдет ли он? Трамп и надвигающийся кризис на выборах 2020».

Виктория Купчинецкая: Профессор Дуглас, а почему вы решили написать книгу о том, что президент Трамп может не признать своего поражения на выборах?

Лоренс Дуглас: В первый раз мне пришла в голову эта мысль на выборах 2016-го года, во время последних дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Если вы помните, модератор Крис Уоллес спросил Трампа, признает ли он свое поражение на выборах, если проиграет. И Трамп тогда ответил: «Я пока вам ничего не скажу, пусть это будет интрига». И я тогда еще подумал: «Это же ведь очень опасно, когда кандидат от одной из основных партий такое говорит. А если уже избранный президент перед выборами будет придерживаться такой же позиции?» Вот именно с того момента я и стал думать о книге на эту тему.

Виктория Купчинецкая: Чего нам ожидать от выборов в ноябре?

Лоренс Дуглас: Главное – это то, что мы, может, и не узнаем к вечеру 3-го ноября, кого выбрали президентом. Обычно в этот день мы поздно смотрим телевизор, мы ждем результатов, мы полны восторга или отчаяния. Но в этом году миллионы американцев будут голосовать по почте – и мы не узнаем результатов выборов в тот же день. Американцы должны быть к этому готовы. И СМИ должны американцев к этому подготовить. Нужно понимать, что это просто отличительная черта этих выборов – а не свидетельство того, что они проходят неправильно. Меня очень тревожит, что Трамп хочет убедить своих сторонников, что голосование по почте – это аномалия, что на выборах будет коррупция и обман, и что они, его сторонники, не должны принимать результаты выборов.

Виктория Купчинецкая: А как мы можем к этому подготовиться?

Лоренс Дуглас: Очень многое зависит от СМИ. Обычно 3-го ноября телеканалы прямо соревнуются друг с другом, кто первый объявит победителя. А им было сейчас нужно было бы объявить: скорее всего, мы не будем знать. И это нормально в контексте выборов, на которых избиратели голосуют по почте в очень необычных условиях.

Виктория Купчинецкая: В вашей книге вы приводите различные сценарии, что может пойти не так на выборах – расскажите о них.

Лоренс Дуглас: Я это делаю не потому, что мне нравится представлять себе катастрофы. Просто я считаю, что очень важно приготовиться к подобным вещам. Вот один из сценариев: к концу дня 3-го ноября Трамп лидирует в колеблющихся штатах. Лидирует потому, что отправленные по почте бюллетени еще не подсчитаны. Чтобы все их подсчитать — нужны недели. И когда их наконец подсчитают – окажется, что Джо Байден, кандидат от Демократической партии, выиграл в этих штатах. Трамп будет говорить: я выиграл 3-го ноября, а по почте – это все лживое голосование. А Байден будет говорить: нет, он хочет украсть мою победу, которая основана на бюллетенях, отправленных по почте. Все это может стать причиной беспорядков в стране.

Виктория Купчинецкая: Вопрос иностранного вмешательства в американские выборы, наверное, еще не раз возникнет, и на этот раз президент Трамп, скорее всего, будет обвинять Китай, а не Россию, потому что именно Китай Трамп считает главным противником Америки. Как вам кажется – это будет реальное вмешательство или политизированные обвинения?

Лоренс Дуглас: У России нет монополии на иностранное вмешательство в выборы. У Китая есть много веских причин стремиться повлиять на наши выборы. И у некоторых других стран тоже – например, у Ирана. И это тоже потенциально токсичная ситуация, потому что трудно отделить обвинения во вмешательстве от реального вмешательства. Даже не обязательно проникать в нашу избирательную матрицу. Достаточно просто заплатить социальным медиа, чтобы те начали раздувать теории заговора и различные обвинения. Многие хотели бы, чтобы после выборов 3-го ноября в США начался хаос.

Виктория Купчинецкая: В вашей книге есть глава: «Система не может сама себя защитить». Может ли Конституция США предотвратить узурпацию власти в Америке?

Лоренс Дуглас: Я не очень беспокоюсь об узурпации власти или о перевороте. Мои опасения заключаются в другом. Если результаты выборов противоречивы, наша система федеральных и конституционных законов не очень готова разрешить этот конфликт. Во многом она просто полагается на добрые намерения кандидатов. Можно вспомнить выборы 2000-го года, когда баллотировались Эл Гор и Джордж Буш. Эл Гор разрешил избирательный конфликт на следующий день после решения Верховного суда в пользу Буша, отказавшись продолжать борьбу. Причем Демократическая партия и ее штатные адвокаты уговаривали Гора продолжать борьбу. Мне кажется, наша система предполагает, что кандидаты сами следуют нормам конституционного права и готовы уважать систему больше, чем личные политические интересы. Но так не всегда бывает в реальной жизни.

Виктория Купчинецкая: Вы предсказываете, что выборы могут быть долгими и трудными. А следует ли ожидать кризиса, вспышек насилия, экономического коллапса?

Лоренс Дуглас: Надеюсь, что нет! Но предполагаю, что может быть некоторый хаос. Из-за давления, которое будет оказываться на сотрудников Избирательной комиссии, которые должны будут сортировать эти десятки миллионов отправленных по почте бюллетеней. Система будет перегружена. Это приведет к большому количеству судебных исков. Потому что каждый штат имеет свои правила, когда эти бюллетени должны прибыть в штаб-квартиру Избирательной комиссии в том или ином штате. У нас есть очень хороший пример – местные выборы в Нью-Йорке, подсчет бюллетеней, присланных по почте, который сейчас продолжается уже много недель. То же самое в Джорджии, в Висконсине. Много разных проблем, связанных с голосованием во время пандемии. И мы можем только надеяться, что подсчет голосов после 3-го ноября не зайдет в тупик и не приведет к коллапсу системы.