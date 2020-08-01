 

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

01.08.2020, 17:31, Новости дня

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Его арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.

По официальным данным, в сегодняшнем митинге участвовали около трёх с половиной тысяч человек несмотря на сильный дождь. Это меньше, чем в предыдущие субботние протесты, пишут местные СМИ. Митингующие с флагами края и плакатами дошли до здания правительства региона, скандируя "Свободу!".

Полиция в происходящее не вмешивалась.

Акции солидарности с хабаровчанами прошли сегодня в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске.





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