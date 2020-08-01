Москва предупредила Евросоюз о «кибер хаосе» из-за санкций
01.08.2020, 17:30, Новости дня
Введение санкций Евросоюзом за якобы учиненные Россией и Китаем кибератаки приводит к новому политическому противостоянию и «кибер хаосу», сообщил МИД.
«Можно сделать вывод, что ЕС предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и наращиванию взаимного доверия. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС», – говорится в сообщении Facebook министерства.
Ведомство напомнило, что ЕС обвиняет россиян к причастности к «кибер-инцеденту» 2018 года, за год до учреждения механизма кибер-санкций.
«Другими словами, они используют его ретроактивно. Видимо, юристы ЕС намеренно забыли, что закон не ретроактивен», – отметили в МИД.
Напомним, в четверг Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы «причастных к кибератакам». Такое решение принято в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. Москва заявила, что даст зеркальный ответ на эти санкции.
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