Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной
01.08.2020, 17:16, Новости дня
В РФ планируется проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», – цитирует министра ТАСС.
Ранее Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.
До этого сообщалось, что регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно. Российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже свыше 20 стран.
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