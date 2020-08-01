Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

01.08.2020, 17:16, Новости дня

В РФ планируется проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», – цитирует министра ТАСС.

Ранее Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.

До этого сообщалось, что регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно. Российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже свыше 20 стран.