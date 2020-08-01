 

Украина движется по “желтому” сценарию распространения COVID-19 – Ляшко

01.08.2020, 16:40, Новости дня

Минздрав Украины ориентируется на около 4 тыс. летальных случаев от COVID-19 и 400 тыс. случаев инфицирования. Об этом 1 августа во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Месяц назад Украина двигалась по “желто-зеленому” сценарию, сейчас наша динамика четко отображает “желтый” сценарий”, – отметил он.

По его словам, до появления специфических препаратов для лечения COVID-19 или вакцины единственной действенной мерой профилактики и реагирования на распространение коронавируса являются карантинные ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 1 августа коронавирусом в мире заразилось 17,59 млн человек, жертвами COVID-19 стали 679 тыс. человек, выздоровело 10,33 млн.

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056 (+1172), 1709 из них умерли (+16), 39 308 выздоровели (+556).

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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