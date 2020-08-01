 

В результате ДТП под Запорожьем погибли четыре человека

01.08.2020, 16:40, Новости дня

Утром 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, один травмирован. Об этом сообщила пресс-служба запорожского облуправления полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля BМW попытался обогнать попутный транспорт, но на встречной полосе столкнулся с грузовиком MAN.

Водитель легкового авто и трое пассажиров (две женщины и один мужчина в возрасте от 19 до 25 лет) погибли на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован, о его состоянии полиция не уточняет.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Управление полиции также призвало свидетелей аварии или водителей, которые зафиксировали момент столкновения с помощью видеорегистраторов, обратиться по телефонам 095 687 57 67, 098 987 94 44 или 102.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

10.07 / Xiaomi выпустит флагманский смартфон на чипе Snapdragon 865 Plus

17.07 / NBC – из-за работы на «передовой» латиноамериканцы чаще заражаются коронавирусом

23.07 / Роскачество выявило нарушения в винных напитках

20.07 / Открытие школ после карантина — ключ для Трампа к победе на выборах

30.06 / Москвичам разрешили заниматься йогой в парках

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

07.07 / Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

15.07 / Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

28.06 / Дубль Бикфалви принес “Уралу” победу над “Тамбовом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска