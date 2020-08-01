В результате ДТП под Запорожьем погибли четыре человека
01.08.2020, 16:40, Новости дня
Утром 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, один травмирован. Об этом сообщила пресс-служба запорожского облуправления полиции.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля BМW попытался обогнать попутный транспорт, но на встречной полосе столкнулся с грузовиком MAN.
Водитель легкового авто и трое пассажиров (две женщины и один мужчина в возрасте от 19 до 25 лет) погибли на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован, о его состоянии полиция не уточняет.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Управление полиции также призвало свидетелей аварии или водителей, которые зафиксировали момент столкновения с помощью видеорегистраторов, обратиться по телефонам 095 687 57 67, 098 987 94 44 или 102.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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