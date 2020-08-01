ОАЭ объявили о запуске «первой в арабском мире» атомной станции

01.08.2020, 16:30, Новости дня

В субботу премьер ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что в стране запустили первую в арабском мире атомную станцию Barakah.

«Публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску», – цитирует сообщение премьера РИА «Новости».

По его словам, ОАЭ намерены запустить четыре АЭС, они должны обеспечить четверть потребности страны в электроэнергии «безопасным, надежным и экологически чистым способом».