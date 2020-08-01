 

«Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое

01.08.2020, 16:16, Новости дня

При столкновении поливомоечной машины и легковушки на МКАД погибли три человека, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

«На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств, в результате аварии погибли три человека», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы РИА «Новости».

Представитель экстренных служб города уточнил, что столкнулись поливомоечная машина и легковой автомобиль, погибшие были в легковушке.

Напомним, в среду в экстренных службах столицы сообщили, что в результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы. Позже водителя «Газели» арестовали.





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