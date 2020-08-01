 

Главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве

01.08.2020, 16:08, Новости дня

Исполняющего обязанности главы Дербентского района республики Дагестан Фуада Шихиева отправили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

«Постановлением суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца, то есть до 30 сентября», – уточнили в суде ТАСС.

Шихиев был задержан 30 июля, его подозревают в создании ОПГ, которая занималась хищением и продажей земельных участков. По версии следствия, ущерб от этой деятельности составил 200 млн рублей.

До этого СК РФ сообщал, что в отношении Шихиева, должностных лиц района и МФЦ, а также управления Росреестра по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).





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