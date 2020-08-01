 

Кравчук объяснил, при каких условиях Украина откажется от минского формата

01.08.2020, 15:31, Новости дня

Украина откажется от минского формата по урегулированию конфликта на Донбассе, если переговоры зайдут в тупик. Об этом глава украинской делегации в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в комментарии УНН.

“Я хочу попробовать что-то сделать… Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова “делайте только то, что мы [Россия] хотим”, тогда я и сам скажу, что минский формат исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла… Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат”, – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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