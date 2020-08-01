Проценко рассказал о не узнавших Путина медиках в Коммунарке

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01.08.2020, 15:30, Новости дня

Медсестры и врачи 40-й больницы в Коммунарке не узнали президента Владимира Путина, когда он прибыл в клинику, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко.

Проценко в интервью «Российской газете» сообщил, что визит главы государства стал для него «абсолютным сюрпризом», в этот день он проводил плановый обход в «красной зоне» Института Склифософского, потому не мог отвечать на звонки.

Позже он увидел в телефоне пропущенные звонки от министра здравоохранения и мэра Москвы Сергея Собянина.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей… Мне сказали: «Что стоишь? Иди принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», – рассказал Проценко.

Врачи и медсестры, видевшие президента в приемном отделении, только вечером в новостях узнали, что человеком в желтом защитном костюме был глава государства.

«Ходят два человека: один – в белом СИЗе, второй – в желтом. Зашли в первую палату, там лежал наш коллега», – описал визит президента Проценко.

В марте Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу. Позже стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

Президент позже объяснил, что посетил больницу, поскольку хотел лично убедиться в том, как все устроено в медучреждении.





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