Журналист N-TV о ношении масок в транспорте – «Не оставляйте нас наедине с идиотами!»

01.08.2020, 15:15, Новости дня

Большинство немцев соблюдают правила обязательного ношения масок в транспорте, однако некоторые либо не носят их, либо высовывают наружу нос. По мнению корреспондента телеканала N-TV, такие люди ведут себя невежественно и эгоистично и ограничивают свободу других. Эта проблема требует повышенного контроля со стороны транспортных компаний, и оставлять сознательных граждан с ней наедине было бы неправильно.



Reuters

«Не оставляйте нас наедине с идиотами!» — призывает в своей статье журналист немецкого телеканала N-TV Себастьян Хульд. По его замечанию, в общественном транспорте некоторые жители Германии совсем не носят маски или высовывают из-под них нос. В итоге это меньшинство «отрицающих маски» отравляет жизнь большинства во время ежедневных поездок на автобусе или электричке — и эту проблему не следует перекладывать на сознательных пассажиров.

Конечно, не каждого, кто сомневается в эффективности масок в борьбе с пандемией коронавируса, следует считать идиотом, признаёт автор статьи. При этом он подчёркивает важность сохранения свободы мнений, однако обращает внимание на то, что её не следует путать со свободой действий, потому что никто ещё не вводил официального права на пренебрежение правилами.

Противники ношения масок любят уповать на свои права и чувствуют себя ущемлёнными из-за действующих ограничений. По некоторым пунктам их критику можно даже посчитать справедливой. Однако свобода одних не должна ограничивать свободу других, а именно это делают те, кто не носят маски в автобусах и поездах, уверен журналист телеканала. С его точки зрения, эти люди настолько ценят своё удобство, или для них так важно настоять на своём, что они предпочитают рискнуть здоровьем окружающих и не обращают внимание на беспокойство и неуверенность других пассажиров. «Те, кто действуют так невежественно и эгоистично, подпадают под обвинение в идиотизме», — настаивает автор статьи.

В итоге такие граждане ограничивают свободу перемещений других, потому что пожилым людям, тем, у кого есть ранее перенесённые заболевания, а также им родственникам приходится избегать общественного транспорта. Они не чувствуют себя в безопасности, потому что эксперты на всех континентах пришли к одному и тому же выводу: ношение масок помогает, поэтому оно имеет смысл, в особенности в закрытых пространствах.

Это означает, что кто-то должен быть исключён из общей схемы, продолжает немецкий журналист. Либо те, кто отказывается носить маски, не должны пользоваться общественным транспортом, либо они вытеснят тех, кто носит маски. Последним в этом случае придётся оставаться по домам, или, в случае крайней необходимости, пересаживаться на автомобили и такси. Ситуация складывается тем более неприятная, что добиться успеха в сдерживании пандемии за прежние месяцы удалось с большим трудом, а теперь есть риск упустить эти достижения.

В то же время, нельзя перекладывать проблему на тех, кто и без того чувствует себя неуютно из-за людей, отказывающихся носить маски. Некоторые действительно оставляют маски дома по забывчивости. Кроме того, призывы к ношению масок со стороны других пассажиров могут провоцировать излишние дискуссии с риском перехода к оскорблениям и применению силы. Если человек оказывается в вагоне единственным без маски, он производит впечатление настроенного агрессивно, а это многих пугает, в особенности женщин и детей.

Поэтому немецкие транспортные компании должны сами следить за выполнением правила об обязательном ношении масок. Для этого необходим усиленный контроль. Конечно, это может стоить им дорого, но точно не дороже потери клиентов, которые не будут чувствовать себя в транспорте в безопасности, уверен Себастьян Хульд. Только последовательные меры в отношении отказывающихся носить маски могут помочь навести порядок, подчёркивает корреспондент N-TV.