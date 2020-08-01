 

Москва настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии россиян

01.08.2020, 15:06, Новости дня

Российская сторона настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии россиян, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», – цитирует Мезенцева ТАСС.

В Белоруссии заздержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Украина намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

В четверг Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.





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