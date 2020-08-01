 

Проценко сказал, как определить коронавирусный кашель

01.08.2020, 14:48, Новости дня

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель характерен для пациента с коронавирусом.

Проценко отметил, что после того, как сам переболел коронавиром, он ни с чем не спутает этот кашель – у него особенные интонации, передает «Российская газета».

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», – отметил врач, указав, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.

Он добавил, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Ранее в РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса. Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Российские ученые нашли свидетельства природного происхождения коронавируса

25.07 / Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину

01.07 / Явка на голосовании по Конституции составила 59,6%, в Крыму – более 72%

19.07 / Охлобыстин извинился перед Наргиз

26.06 / Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

25.06 / Гончаренко: Казак Гаврилюк работает в нескольких такси, в том числе – в моем

30.06 / Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

30.06 / Смартфон Galaxy A42 станет самым недорогим у Samsung с поддержкой 5G

24.06 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

28.07 / Киев назвал крещение Руси «указателем» на пути украинцев к независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска