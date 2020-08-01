Россия открыла границу с Абхазией

01.08.2020, 14:48, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому РФ снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что ограничительные меры перестают действовать в субботу, 1 августа.

В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания сообщал, что страна готова открыть границу с Россией, как только стороны примут совместное решение.

Россия с 1 августа также возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов.