Россия открыла границу с Абхазией
01.08.2020, 14:48, Новости дня
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому РФ снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией.
«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Уточняется, что ограничительные меры перестают действовать в субботу, 1 августа.
В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания сообщал, что страна готова открыть границу с Россией, как только стороны примут совместное решение.
Россия с 1 августа также возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов.
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