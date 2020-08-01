Американские врач отказались считать пациенток женщинами

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01.08.2020, 14:30, Новости дня

Американские онкологи отказались называть пациенток женщинами, а предложили новое «нейтральное» название – «люди с шейкой матки».

Американское онкологическое общество в своих рекомендациях начало использовать новый термин для обозначения пациенток – «люди с шейкой матки», пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это в Telegram, написав, что «глупость новой терминологии, которую в США начали использовать для обозначения женщин, зашкаливает, но она опасна».

«Убогим жертвам политкорректности, вводящии и отстаивающим такие термины, даже невдомек, что тем самым они не борются с дискриминацией женщин, а, во-первых, признают ее наличие в американском обществе (иначе откуда такая странная, болезненная попытка преодоления самого понятия «женщина»), и, во-вторых, подтверждают такую дискриминацию, извращая природу и предназначение женщины, принижая его и сводя все к анатомии», – подчеркнул он.

Он отметил, что такую «новую терминологию, граничащую с идиотизмом», могут далее пытаться продвигать «в ООН и другие международные организации», навязывать это всему миру, «как навязывают свою «демократию», которая на деле является не демократией, а изощренной формой манипулирования обществом».

«И нам, и миру, думающему, как мы, придется отбиваться. Иначе в один «прекрасный» день оставшиеся на планете белые гетеросексуальные мужчины обнаружат, что живут не с любимыми девушками, женщинами и женами, а с «людьми с шейкой матки», – добавил сенатор.

Ранее британскую писательницу Джоан Роулинг, создавшую серию книг о Гарри Поттере, подвергли резкой критике после того, как она посмеялась над названием статьи «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация».

«Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?», – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» –  женщина.

Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров.

Актер Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, заявил, что не согласен с Роулинг: «Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения».





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