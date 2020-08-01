 

Кулеба: Мы могли бы заявить права на республику Зеленый Клин. Но нужно сохранять здравый смысл

01.08.2020, 14:23, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что важно сохранять здравый смысл в вопросе претензий к России. Так он ответил на вопрос журналиста “Главкома”, почему Украина не комментирует продолжающиеся больше трех недель протесты в Хабаровском крае, в котором живет много этнических украинцев.

“Если я буду считать критерием для комментирования потенциальное украинское происхождение жителей Хабаровского края, то тогда, в принципе, мы должны заявить права на республику Зеленый Клин и требовать возвращения нам территорий, исторически заселенных украинцами. Я за то, чтобы быть проактивным, но и за то, чтобы сохранять какой-то здравый смысл в этом вопросе”, – подчеркнул министр.

Зеленый Клин – историческое название территорий на Дальнем Востоке, заселенных преимущественно этническими украинцами. Самые большие города – Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре. В 1917–1922 годах украинцы предприняли попытки создания украинского государства на Дальнем Востоке, потребовав от московского правительства признать Зеленый Клин частью Украины и предоставить ему национально-территориальную автономию.

Сейчас в Хабаровске проходят протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которого Следственный комитет РФ считает организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет “Сибирь.Реалии”, местные жители “уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе “Единой России”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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