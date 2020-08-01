Орейро объяснила желание получить российский паспорт

01.08.2020, 14:16, Новости дня

Певица и актриса Наталья Орейро рассказала, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне) мне дают», – сказала Орейро РИА «Новости».

Орейро отметила, что после первого приезда в Россию почувствовала близость с россиянами, это «эмоционально и очень трудно выразить словами». Также певица рассказала, что не оставляет подарки, который фанаты сделали для нее своими руками.

Ранее Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке. В июне певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства.