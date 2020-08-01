 

Орейро объяснила желание получить российский паспорт

01.08.2020, 14:16, Новости дня

Певица и актриса Наталья Орейро рассказала, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне) мне дают», – сказала Орейро РИА «Новости».

Орейро отметила, что после первого приезда в Россию почувствовала близость с россиянами, это «эмоционально и очень трудно выразить словами». Также певица рассказала, что не оставляет подарки, который фанаты сделали для нее своими руками.

Ранее Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке. В июне певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Бизнесмена из Ингушетии назвали возможным организатором убийства Эльджаркиева

19.07 / В Австрии начали обучать собак находить людей с COVID-19 по запаху

14.07 / Массовое производство вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета – СМИ

30.07 / Курение способствует образованию жировых отложений

06.07 / Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

10.07 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

08.07 / Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре

01.08 / Эксперт назвал причины снижения протестной активности в Хабаровске

29.07 / США запретили въезд в страну двум бывшим венесуэльским чиновникам

24.07 / В РФ открыто бронирование туров в Турцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска