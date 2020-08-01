Экономист сказал, когда рубль начнет расти

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01.08.2020, 13:53, Новости дня

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью, наступает период отпусков, россияне покупают валюту для поездок за границу, потому евро и доллар растут, сообщил экономист Вячеслав Зайченко.

Зайченко заявил, что рост стоимости евро и доллара связан «с двумя простыми факторами», передает портал «365».

«Первый – это сезонность. У нас сейчас август, отпуска. Это, естественно, всегда сказывается на ослаблении рубля. Всем нашим туристическим операторам выгодно повышение стоимости евро и доллара. Но я думаю, что в ближайшее время этот рост значительно сократится», – отметил он.

Второй фактор, влияющий на курсы валют – это снижение цены на нефть.

«После роста начала снижаться «нефтянка» – марки Bren, WTI. Brent дошла до максимальных коридоров в 45 долларов за баррель. Сейчас в этом коридоре идет снижение, но оно коррекционное, чисто техническое. Оно, опять же, связано с сезонностью. Август – «мертвый» месяц по контрактами. Сейчас ничего не происходит, не зафрахтовывается», – уверен экономист.

По словам эксперта, когда коррекционное снижение цены на нефть закончится, позиции рубля укрепятся: «После 20 августа все начнет восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон».

При этом он отметил, что «технически и фундаментально у рубля нет предпосылок к какому-то сумасшедшему взлету».

Ранее на Московской бирже стоимость евро выросла до 87 рублей, а доллара – до 73.





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