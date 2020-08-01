Названа возможная причина смерти семьи на турбазе в Алтае

01.08.2020, 13:48, Новости дня

Приоритетной версией следствия по факту гибели четырех человек на турбазе в Алтайском крае является отравление, сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Людмила Рязанцева.

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – цитирует Рязанцеву РИА «Новости».

Следователи-криминалисты и специалисты Роспотребнадзора ведут сбор проб воды и воздуха, назначены медицинские экспертизы.

Напомним, тела четырех человек, включая тело ребенка, нашли в номере туристической базы рядом с озером Ая в Алтайском крае. Источник сообщал, что люди долгое время не выходили из номера.

Позже стало известно, что погибшими является семья из четырех человек: 57-летний мужчина, его 43-летняя супруга и дети 11 и 16 лет.