Аваков опубликовал видео ликвидации полтавского угонщика

01.08.2020, 13:18, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал видео убийства Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложников на своей странице в Twitter.

“Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате”, – сообщил Аваков.

Будьте осторожны. На видео присутствуют кадры убийства человека.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка “полтавського терориста”, який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.