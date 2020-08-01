 

Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

01.08.2020, 13:08, Новости дня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, о стремлении Турции «экспортировать свою дестабилизирующую политику на Южный Кавказ», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В связи с недавним обострением между Ереваном и Баку министр в интервью телекомпании «Шант» назвал политику Анкары, поддержавшей Азербайджан, «деструктивной и дестабилизирующей».

Он провел параллели с политикой Анкары в Восточном Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

«То, что происходило после 12 июля (начало конфликта), направлено на экспорт этой дестабилизирующей политики на Южный Кавказ, что для нас неприемлемо чему мы противостоим всеми возможными способами. Мы используем весь доступный инструментарий, активируя все национальные и международные форматы», – сказал Мнацаканян.

До этого глава МИД Армении посетил Степанакерт, где было отмечено, что «очередная попытка Азербайджана преднамеренно обострить ситуацию в зоне конфликта является серьезным ударом по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта».

Ереван выступает за участие Степанакерта в формате переговоров с Баку.





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