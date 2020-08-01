 

Соловьев резко ответил Польше на обвинение РФ в гибели Качиньского

01.08.2020, 13:08, Новости дня

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что РФ не имеет отношения к этому инциденту.

Соловьев заявил, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, так как самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах, передает Ura.ru.

«Если предположить, что РФ взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО – это война», – отметил он.

Телеведущий отметил, что подобные заявления следует подтверждать конкретными доказательствами, они должны опираться на результаты экспертиз и анализов. Также, по его мнению, следует задуматься над введением профессии «политолога-психотерапевта».

«Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений», – заключил Соловьев.

Напомним, в Польше комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет «заложили во время ремонта в России».

Глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что самолет президента Польши упал и врылся в землю в месте, где во времена Великой Отечественной войны шли серьезные бои, поэтому на его обломках могли оказаться следы тротила.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повторное расследование крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского превратилось в бесконечный фантазийный процесс.





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