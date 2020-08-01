Сотни детей заразились коронавирусом в американском детском лагере

01.08.2020, 12:48, Новости дня

В летнем лагере в американском штате Джорджия коронавирусом заболели сотни детей, сообщила местная служба здравоохранения.

Коронавирусом заразились по меньшей мере 260 из 597 человек, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), добавив, что истинное число, вероятно, выше, так как тесты были доступны только для 58% пациентов, передает «Ридус».

В лагере не соблюдались все необходимые меры предосторожности. Речь идет, в частности, о ношении масок и измерении температуры.

При этом учреждение придерживалось государственного исполнительного приказа, требующего от всех участников предъявить доказательства отрицательного теста, проведенного за 12 дней или менее до их прибытия на базу отдыха.

Отмечается, что дети легче переносят вирус, однако они тоже восприимчивы к инфекции и могут быть активными распространителями.

В период с 17 по 20 июня в лагере проходили стажировку 138 студентов и 120 сотрудников, подавляющее большинство из которых сами были в возрасте 21 года и младше. 21 июня с началом смены в лагерь присоединились 363 ребенка в возрасте от шести до 19 лет, а также три старших педагога.

Занятия проводились и в помещении, и на открытом воздухе, включая ежедневные спортивные мероприятия и занятия по вокалу. Дети находились в общих комнатах вместимостью до 26 человек.

Через неделю после начала смены у одного из вожатых была зафиксирована высокая температура, после у него подтвердился коронавирус. Тест сдали 344 отдыхающих лагеря, 260 человек из которых оказались заражены.

Среди заболевших 74% имели легкие симптомы, включая высокую температуру, головную боль и боль в горле, остальные не проявляли никаких симптомов.

Ранее в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области был обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции: COVID-19 подтвердился у одного ребенка, остальных взяли под наблюдение.