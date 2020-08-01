 

Сотрудникам Microsoft в США разрешили работать удаленно до января 2021 года

01.08.2020, 12:05, Новости дня

Корпорация Microsoft разрешила сотрудникам в США работать из дома по меньшей мере до 19 января 2021 года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя компании.

В Microsoft отметили, что анализируют ситуацию на местном уровне в каждом регионе, стране или штате, где работают, и продолжат корректировать даты отмены режима удаленной работы.

По состоянию на конец марта штат сотрудников Microsoft в мире составляет 156 439 человек, из них 92 335 – в США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

С начала пандемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 17 591 968 человек в 188 мировых странах и территориях. Больше всего заразившихся в США (4,56 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Киев обеспокоила позиция Будапешта по поводу блокирования комиссии Украина – НАТО

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

27.07 / Стало известно об использовании Facebook украинского сайта для проверки фейковых публикаций

07.07 / КНДР отказалась вести переговоры с США

29.06 / Обстоятельства обвала на шахте в Лисичанске, в результате которого погиб шахтер, расследует спецкомиссия

24.07 / Рубль почти не отреагировал на снижение ключевой ставки

30.07 / Мнения: Мягкая сила должна быть еще и умной

16.07 / В Киевской школе экономики назвали реальное количество больных COVID-19 в Украине

29.06 / В годовщину трагедии в Тулуне на берегу реки установили памятный знак

30.06 / В Раде Украины создали объединение противников Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска