Сотрудникам Microsoft в США разрешили работать удаленно до января 2021 года

01.08.2020, 12:05, Новости дня

Корпорация Microsoft разрешила сотрудникам в США работать из дома по меньшей мере до 19 января 2021 года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя компании.

В Microsoft отметили, что анализируют ситуацию на местном уровне в каждом регионе, стране или штате, где работают, и продолжат корректировать даты отмены режима удаленной работы.

По состоянию на конец марта штат сотрудников Microsoft в мире составляет 156 439 человек, из них 92 335 – в США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 17 591 968 человек в 188 мировых странах и территориях. Больше всего заразившихся в США (4,56 млн).