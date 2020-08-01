 

Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек

01.08.2020, 10:55, Новости дня

Общее количество умерших от коронавируса в России 1 августа превысило 14 тыс. человек, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В частности, за последние сутки в стране скончались 95 человек, с начала эпидемии – 14 058.

Количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа выросло на 5462 – до 845 443. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США (4,56 млн), Бразилии (2,66 млн) и Индии (1,69 млн).

Выздоровели 646 524 пациента (+8114 за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  К 1 августа в мире было подтверждено почти 17,6 млн случаев заражения COVID-19, 10,33 из них выздоровели, более 679 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / «Химки» вышли в финал Кубка РФ по футболу

13.07 / Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

01.07 / Германия заступает на пост председателя Совета ЕС без «идеи будущего»

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

02.07 / Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших

11.07 / В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на зарплаты шахтерам – Ковалив

07.07 / Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

11.07 / Пытавшийся украсть Хартию вольностей из собора в Солсбери британец получил срок

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

25.06 / В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска