 

В Киеве выявили 101 новый случай COVID-19. Двое умерли

01.08.2020, 10:55, Новости дня

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован 101 новый случай заболевания COVID-19, двое больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в  Telegram.

“Среди новых больных – 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и три девочки – 12, 16 и 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Выздоровело за сутки 40 человек”, – заявил Кличко.

По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16, в Дарницком – 15 и в Соломенском районе – 14 случаев.

Всего по состоянию на 1 августа в Киеве уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии выздоровел 2981 киевлянин, 134 – умерли.

В течение 31 июля в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за последние сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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