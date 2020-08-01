 

ГБР открыло дело по факту ликвидации полтавского угонщика по статьям “умышленное убийство” и “превышение полномочий”

01.08.2020, 10:55, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту убийства Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложников, для оценки действий правоохранителей. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на заявление ГБР.

“По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3.00 в селе Опошня правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший”, – заявили в Госбюро.

По факту гибели Скрипника бюро открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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