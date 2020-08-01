Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

01.08.2020, 10:53, Новости дня

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с критикой требования первого президента Украины Леонида Кравчука, возглавившего делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заплатить его стране 300 млрд долларов.

Пушков написал в Twitter, что «ни одна из стран денег не даст».

«Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», – добавил он.

Ранее в беседе с изданием «Апостроф» Кравчук сообщил о необходимости создания спецфонда восстановления Донбасса, в который якобы должны вложиться США, Великобритания и Россия.

Это требование он объяснил подписанием Украиной Будапештского меморандума в прошлом и ее отказом от ядерного оружия, стоившего, по его оценкам, порядка 300 млрд долларов.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

Ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу. При этом о предоставлении региону особого статуса речи, по его словам, не идет.