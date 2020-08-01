Клинические испытания вакцины от коронавируса завершились в центре Гамалеи

01.08.2020, 10:08, Новости дня

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно. Российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже свыше 20 стран.