Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево

01.08.2020, 9:48, Новости дня

Топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал человек.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился.

«Аэропорт работает в обычном режиме», – уточнили в экстренных службах.