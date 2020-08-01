Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево

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01.08.2020, 9:48, Новости дня

Топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал человек.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился.

«Аэропорт работает в обычном режиме», – уточнили в экстренных службах.





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