Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево
01.08.2020, 9:48, Новости дня
Топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал человек.
«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился.
«Аэропорт работает в обычном режиме», – уточнили в экстренных службах.
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