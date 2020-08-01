Лидер южнокорейской секты арестован по обвинению в препятствовании борьбе с COVID-19

01.08.2020, 9:45, Новости дня

Ли Ман Хи, лидер христианской секты “Церковь Иисуса Синчхонджи”, арестован в Южной Корее по обвинению в сокрытии информации о вспышке коронавируса среди членов религиозной организации. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По мнению властей, 89-летний Ли Ман Хи предоставлял органам здравоохранения недостоверную информацию о количестве участников собраний секты и о том, где эти собрания проходили. Он также обвиняется в растрате около $4,6 млн из церковных фондов и проведении несанкционированных религиозных мероприятий.

Подозреваемый пообещал сотрудничать со следствием и приложить все усилия, “чтобы раскрыть правду на предстоящих судебных слушаниях”.

Он заверил, что никогда не пытался вмешиваться в меры по борьбе с коронавирусом.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 1 августа в Южной Корее короравирусом заразились 14 336 человек, более 5 тыс. из них – связаны с церковью Иисуса Синчхонджи. Религиозная организация стала источником массовых заражений на ранних этапах эпидемии и долгое время отказывалась предоставить информацию о последователях, которые посещали церковные мероприятия в феврале – марте.