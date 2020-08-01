При столкновении двух самолетов на Аляске погибли семь человек

01.08.2020, 8:30, Новости дня

Семь человек, включая члена нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа, погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов в воздухе недалеко от аэродрома американского города Солдотна, сообщают местные СМИ.

Газета The New York Times со ссылкой на руководителя отделения национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США Клинта Джонсона сообщает, что Кнопп управлял двухмоторным самолетом Piper Aztec, который столкнулся с одномоторным Havilland DHC-2, предает ТАСС.

На борту последнего находились шесть человек. В авиакатастрофе никто не выжил.

НУБТ проводит расследование обстоятельств и причин случившегося. По словам Джонсона, видимость в этом районе во время столкновения была хорошей, погодные условия были благоприятными.

Гибель конгрессмена подтвердили его коллеги Брюс Эджмон, Луиза Стютс и Стив Томпсон.

Ранее два небольших самолета столкнулись на юге штата Невада в США во время тушения природного пожара, оба пилота погибли.