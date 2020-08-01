 

Захвативший в Полтаве полковника МВД Украины «АТОшник» убит снайпером

01.08.2020, 7:30, Новости дня

Ликвидирован преступник, который 23 июля в Полтаве взял в заложники полковника МВД Украины, информирует украинская полиция.

Сообщается, что для задержания ночью 1 августа возле поселка Опошня проводилась специальная полицейская операция. 

Как заявили в полиции, «снайпер обезвредил мужчину», когда «его действия стали угрожать жизни полицейских», передает ТАСС.

Полицейские не пострадали.

23 июля в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. Где-то по дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу.





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