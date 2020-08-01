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01.08.2020, 7:29, Новости дня

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи. Об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.

В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 69 884, с начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.

Игры в рамках УПЛ были приостановлены в марте из-за вспышки коронавируса.

30 мая чемпионат Украины возобновился, матчи проходили без зрителей. Трибуны для болельщиков открыли только на прошедшие в конце июля матчи плей-офф за место в Лиге Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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