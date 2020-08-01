 

Путин запретил СМИ писать о ФСБ без разрешения спецслужбы

01.08.2020, 6:29, Новости дня

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о Федеральной службе безопасности, которым ограничил распространение информации о спецслужбе. Документ размещен на интернет-портале правовой информации РФ.

Закон запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства, отмечает “Настоящее время”.

Телеканал объяснил, что речь идет о соблюдении профессиональной тайны российскими военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ России сотрудниками. Перед публикацией информация, содержащая профессиональную тайну, должна проходить экспертизу в ФСБ.

Авторы поправок в закон считают, что распространение такой информации “может создать угрозу” безопасности ФСБ или “нанести ущерб их репутации”.

Государственная дума РФ приняла закон 21 июля. Совет Федерации утвердил документ 24 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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