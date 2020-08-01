Вероятность войны в Черном море в этом году составляет 70–80% – главред BlackSeaNews

01.08.2020, 6:20, Новости дня

Россия способна начать масштабные военные действия в Черном море во второй половине 2020 года. Такое мнение во время круглого стола на тему “Вызовы и угрозы Черноморского региона” 31 июля высказал главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, сообщает “Укринформ”.

“Мы оцениваем вероятность войны в этом году в Черном море как около 70–80%, во всяком случае более 50%. Сроки, когда это будет? Конец сентября – октябрь, когда совпадает целый ряд факторов”, – прогнозирует он.

Такими факторами, по его мнению, станут концентрация военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений “Кавказ-2020” и местные выборы в Украине.

“Мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а такие местные общины у нас – все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от [президента России Владимира] Путина”, – считает Клименко.

Он скептически относится к заявлениям украинского военного руководства о том, что состав военной группировки России в Крыму в настоящее время недостаточен для атаки на Украину.

“После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски по железной дороге на север Крыма – в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск”, – сказал журналист.

По его словам, стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой “прикрыть” этот регион на несколько лет, пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны. Также срочно необходимо создавать военно-морскую миссию под эгидой ЕС и НАТО для патрулирования в Черном море, считает эксперт.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины “абсолютной глупостью” и “нагнетанием антироссийской истерии”.

26 июля Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов 25 октября 2020 года как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.