 

В Португалии сошел с рельсов скоростной поезд, есть жертвы

01.08.2020, 6:20, Новости дня

Днем 31 июля недалеко от португальского города Коимбра произошла железнодорожная катастрофа, скоростной поезд Alfa сошел с рельсов, столкнувшись с машиной технического обслуживания, которая стояла на путях. Об этом сообщает Diario de Noticias.

Двое рабочих, находившихся в машине, погибли. 30 пассажиров получили ранения и травмы.

Два первых вагона экспресса после схода с рельсов 10–15 секунд продолжали движение по инерции. Двери заклинило, у пассажиров, по словам очевидцев, возникла паника.

Недалеко от места крушения развернули полевой госпиталь. Кроме оказания помощи раненым, их тестируют на COVID-19.

По предварительным данным, вина лежит на техниках, которые не должны были оказаться на путях в это время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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