 

Дегтярев начал рабочую поездку по северным районам Хабаровского края

01.08.2020, 4:53, Новости дня

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился с рабочей поездкой в Николаевский и Охотский муниципальные районы, информирует пресс-служба правительства региона.

В ходе поездки в северные районы региона – Николаевский и Охотский – Дегтярёв осмотрит социальные объекты, а также оценит ход подготовки к отопительному сезону.

Поездка в Николаевский район началась с торжественного открытия памятника самолету Ан-2 на аэровокзальной площади. Самолет восстановили ветераны гражданской авиации Николаевска-на-Амуре.

В Николаевске-на-Амуре Дегтярев проконтролирует работы по строительству социальных объектов: лечебного корпуса центральной районной больницы, многоквартирного жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. Он также оценит потенциал рыбодобывающих предприятий района. 

Кроме того, врио главы региона осмотрит площадки городского сквера в рамках реализации проекта «Современная комфортная городская среда». 

Вопросы социально-экономического развития территории, подготовки к отопительному сезону Дегтярев обсудит на совещании с муниципальными властями, представителями общественности. 

Рабочая поездка продолжится в воскресенье в Охотском муниципальном районе. Врио главы региона побывает в учреждениях образования и здравоохранения, оценит ход подготовки к отопительному сезону.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края.





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