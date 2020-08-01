 

В Одессе подозреваемый, услышав решение суда, порезал себе шею

01.08.2020, 4:06, Новости дня

В Приморском райсуде Одессы подозреваемый порезал себе шею лезвием. Об этом 31 июля проинформировала полиция Одесской области.

“Предварительно установлено: мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина госпитализирован.

В Приморском райсуде Одессы рассказали, что речь идет о гражданине Д. Согласно материалам дела, 20 июля возле кафе “Виват” в Одессе он вместе с другим мужчиной, “действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание”.

“В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действия Д. продолжались в течение примерно 15–20 минут”, – объяснили в суде.

Odessa Online отмечает, что пострадавший – блогер Стас Домбровский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Украинский Минздрав внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19

30.07 / Москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

29.07 / Путин поручил создать запасы средств индивидуальной защиты

27.07 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

17.07 / Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

11.07 / Пушков оценил идею сына Бжезинского о включении Украины и Грузии в НАТО

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

15.07 / Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска