В Одессе подозреваемый, услышав решение суда, порезал себе шею

01.08.2020, 4:06, Новости дня

В Приморском райсуде Одессы подозреваемый порезал себе шею лезвием. Об этом 31 июля проинформировала полиция Одесской области.

“Предварительно установлено: мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина госпитализирован.

В Приморском райсуде Одессы рассказали, что речь идет о гражданине Д. Согласно материалам дела, 20 июля возле кафе “Виват” в Одессе он вместе с другим мужчиной, “действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание”.

“В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действия Д. продолжались в течение примерно 15–20 минут”, – объяснили в суде.

Odessa Online отмечает, что пострадавший – блогер Стас Домбровский.