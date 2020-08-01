 

Офис президента отрицает, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД

01.08.2020, 4:06, Новости дня

Офис президента Украины отверг обвинения в нарушении правил дорожного движения кортежем главы государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии ОП “Украинской правде”.

“Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий”, – заявили в офисе, комментируя сюжет программы “Схемы”.

В ОП заверили, что любое нарушение правил фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции. “Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может”, – утверждают в канцелярии главы государства.

30 июля “Схемы” выпустили сюжет “Короли дорог”, в котором рассказывается о систематических нарушениях ПДД кортежем Зеленского. Журналисты, в частности, зафиксировали превышение скорости, пересечение двойной сплошной, поворот в неположенном месте, а также создание аварийной ситуации со стороны авто из кортежа.

В сюжете отмечалось, что на автомобилях из кортежа стоят так называемые номера прикрытия, и поэтому штрафы они не получат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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