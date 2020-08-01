Сотрудники Кагарлыкского отделения полиции остаются на должностях, несмотря на заявление Авакова – адвокат

01.08.2020, 3:00, Новости дня

В отделении полиции Кагарлыка Киевской области сотрудники остались на своих должностях, несмотря на обещание министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уволить их в связи с делом об изнасиловании.

Об этом 31 июля в эфире “Українського радіо” сообщила адвокат потерпевшей, депутат Верховной Рады VIII созыва Елена Сотник.

“Вы, наверное, все помните громкое заявление господина Авакова, который сказал, что там сейчас всех уволят и расформируют, и Кагарлыкского отделения полиции существовать не будет. В результате переаттестации все успешно ее прошли. Кого-то даже повысили”, – сказала она.

По данным адвоката, повышение получили 15% полицейских. Переаттестацию, по ее словам, не прошел только один полицейский из 40.

“Большинство из них переведут в Обуховский отдел полиции, что, в принципе, по приближению к столице и качеству работы еще лучше, чем было в Кагарлыке. Никто, кроме подозреваемых, не был уволен из рядов полиции”, – подчеркнула Сотник.

25 мая сотрудники Государственное бюро расследований (ГБР) задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.