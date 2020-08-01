 

Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

01.08.2020, 1:31, Новости дня

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга США со «стабильного» на «негативный». Причинами указано ухудшение ситуации с бюджетом и отсутствие адекватного плана фискальной консолидации.

Бюджетный дефицит и государственный долг США выросли до начала эпидемии COVID-19.

При этом, США сохранили высший кредитный рейтинг AAA.





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