Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США
01.08.2020, 1:31, Новости дня
Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга США со «стабильного» на «негативный». Причинами указано ухудшение ситуации с бюджетом и отсутствие адекватного плана фискальной консолидации.
Бюджетный дефицит и государственный долг США выросли до начала эпидемии COVID-19.
При этом, США сохранили высший кредитный рейтинг AAA.
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