Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

01.08.2020, 1:31, Новости дня

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга США со «стабильного» на «негативный». Причинами указано ухудшение ситуации с бюджетом и отсутствие адекватного плана фискальной консолидации.

Бюджетный дефицит и государственный долг США выросли до начала эпидемии COVID-19.

При этом, США сохранили высший кредитный рейтинг AAA.