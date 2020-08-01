 

Плющенко обещал новые сенсации после ухода Косторной от Тутберидзе

01.08.2020, 1:08, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал приход в его группу чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной, которая ушла от тренера Этери Тутберидзе.

Плющенко заявил, что связанные с новичками «сенсации будут, пока это только начало». По его словам, «в мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов», передает РИА «Новости».

На вопрос об инициаторе перехода Плющенко ответил, что «две недели назад» сама Косторная «изъявила желание перейти» в его и Сергея Розанова группу.

«На что я ей ответил: «Почему бы и нет, если это твое взвешенное решение. Если это взрослое решение, мы готовы тебя взять и работать с тобой», – рассказал он.

Как сообщил Плющенко, «принял спортсмен решение перейти – пожалуйста». Он отметил: «Федерация не против, родители не против, Алена согласна, это ее инициатива. Мы эту инициативу поддержали и намерены двигаться вперед».

Слухи о том, что соответствующие переговоры велись с мая, Плющенко назвал «полной ерундой».

«Я этого не знаю, на меня с этой инициативой Алена вышла две недели назад», – сказал он.

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ранее Косторная заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».





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