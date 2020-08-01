 

В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается

01.08.2020, 0:45, Новости дня

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом на брифинге 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма выступления опубликована на сайте ВОЗ.

“Менее чем за восемь месяцев с начала пандемии в разработке находится более 200 потенциальных вакцин, более 20 находятся в стадии испытаний на людях”, – отметил он.

По его словам, ВОЗ обеспечивает координацию клинических испытаний вакцин, ведет их учет и оценивает прогресс в разработке, а также “определяет желаемые характеристики безопасных и эффективных вакцин”.

Гебрейесус также призвал “обеспечить всем людям доступ к плодам инноваций”. “Мы должны убедиться, что вакцины, средства диагностики и терапии COVID-19 являются глобальными общественными благами, а не еще одной причиной [социальной несправедливости]”, – подчеркнул глава ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 31 июля коронавирусом в мире заразилось 17,4 млн человек, жертвами COVID-19 стали более 675 тыс. человек, выздоровело 10,18 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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