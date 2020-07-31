Трамп: рассылка бюллетеней по почте обернется «величайшей избирательной катастрофой»

31.07.2020, 23:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу вновь заявил, что расширение масштабов голосования по почте может превратить президентские выборы в ноябре в «величайшую избирательную катастрофу в истории». Трамп сказал об этом, общаясь с репортерами возле Белого дома перед поездкой во Флориду.

«Они думают, что отправят сотни миллионов бюллетеней по всем Соединенным Штатам, и из этого что-то выйдет, – сказал Трамп, обращаясь к журналистам, – Вы не узнаете результаты выборов в течение недель, может быть, [это произойдет] годы спустя. Возможно, вы никогда не узнаете результат выборов. Это то, что меня волнует – подтасовки, фальсификации. Люди должны поумнеть».

Президент предложил американцам голосовать лично или воспользоваться открепительными бюллетенями.

«Это будет величайшая избирательная катастрофа в истории, – добавил Трамп, – И, кстати, вы любите говорить о России, Китае и других странах. Они смогут подделать бюллетени. Они будут делать все, что нужно».

Трамп подчеркнул, что он хочет, чтобы выборы состоялись, и заявил, что его администрация работает над решением этой проблемы, предупредив, что правительство «не готово к натиску миллионов бюллетеней».

«Открепительные бюллетени – отлично. Прийти на выборы – отлично. Но если вы сделаете всеобщую почтовую рассылку миллионов и миллионов бюллетеней, вы никогда не узнаете реального результата выборов. Это будет очень печальный день для нашей страны», – сказал Трамп.

Трамп не может изменить дату выборов без одобрения Конгресса, и руководители обеих партий уже дали понять, что решительно выступят против идеи переноса даты голосования.

Трамп подверг критике Барака Обаму, который в четверг обвинил действующего президента в преследовании меньшинств и нападках на права избирателей.

«Он [Обама] потерпел неудачу с меньшинствами. Я сделал для меньшинств гораздо больше, чем сделал он», – заявил Трамп.

Кроме того, президент подтвердил, что его администрация рассматривает возможность запрета популярного видеоприложения TikTok, которым владеет базирующаяся в Китае компания ByteDancе.

«Мы смотрим на TikTok, мы можем запретить TikTok. Мы можем сделать ряд других вещей, есть пара вариантов… В отношении TikTok мы изучаем множество альтернатив», – заявил Трамп.