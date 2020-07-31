Эксперты: «Лукашенко играет в сложную политическую игру»

31.07.2020, 23:18, Новости дня

Беларусь готовится к последней неделе предвыборной кампании. Митинг-концерт в минском Парке Дружбы народов в поддержку Светланы Тихановской собрал рекордное за многие годы число участников – согласно данным независимых наблюдателей, пришло 63 тысячи человек.

Тем временем белорусские, российские и украинские медиа продолжают комментировать сообщение о задержании на территории Республики Беларусь тридцати трех участников частной военной компании «Вагнера».

«Народ устал бояться»

Сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич обращает внимание на то, что, фактически, голосование в стране будет проходить в течение пяти дней, и это ноу-хау теперь подхвачено и в России. «Ситуация у нас очень сложная, поскольку со стороны Лукашенко и его окружения, включая силовиков, идет усиление давления на избирателей. Используются различные провокации, запугивание – в том числе уголовное преследование оппонентов. Власть не чурается и прессинга в отношении членов семьи наиболее серьезных соперников Лукашенко, а также на адвокатов, работающих в их штабах. И все это во имя переназначения Лукашенко, поскольку у нас никогда не было выборов, начиная с 1994 года. Это – просто спецоперация, которая сейчас носит полувоенный характер», – оценивает ситуацию Игорь Рынкевич.

Именно в рамках этой операции, по мнению собеседника Русской службы «Голоса Америки», и произошло задержание в санатории под Минском группы российских контракторов из ЧВК «Вагнера». «Мы прекрасно понимаем, что это дело “шито белыми нитками”, что их пребывание (на территории Беларуси) было официальным, и их просто пытаются привязать к Сергею Тихановскому, и тем самым давить на его жену, которая осталась у нас основным претендентом на победу на выборах. Благо, своих детей она переправила за границу, боясь такого же давления», –отмечает он.

Объективных результатов социологических опросов в Беларуси, по свидетельству Рынкевича, давно нет. Но чтобы соблюсти видимость приличия, официальный Минск решил с помощью телекомпании «Мир» организовать экзит-полы (опросы проголосовавших на выходе с избирательных участков), для того, чтобы убедить белорусов и граждан других стран, будто за действующего президента проголосовали не менее трех четвертей избирателей страны. «Но мы понимаем, что ситуация всегда была такой: порядка 25% всегда были за оппозицию, у Лукашенко стойких сторонников было от 35% до 40% в лучшие времена, а в худшие – этот показатель падал ниже 30%. В столице его рейтинг был еще меньше.

Но теперь, после пандемии, когда все увидели, как власть относится к жизни и здоровью граждан, да еще усиливается экономических кризис, плюс заявления Лукашенко, что он готов стрелять в своих людей, как это было в Узбекистане в 2005 году, привело к тому, что его рейтинг в разы меньше того, что был во время выборов 2010 и 2015 года. При том, что ему противостоят три спойлера и только один реальный конкурент», – считает Игорь Рынкевич.

И подытоживает: «Народ устал бояться. Та часть электората, которая, обычно, безразлично относилась к результатам, то есть те, которые не верили Лукашенко, но и в оппозиции не видели достойных кандидатов, теперь эти 40% избирателей перешли на сторону альтернативного кандидата Тихановской. И я считаю, что не менее 60% (голосов избирателей) у нее есть. А все, что будет “нарисовано” ниже – это реальная фальсификация. Говорю этот, как человек, в свое время получивший знания в Московском госуниверситете на кафедре социологии и политики социологического факультета».

«Тихановская сделала довольно грамотный ход»

События в Беларуси развиваются стремительно, и то, что было в топе новостей два-три дня назад, сегодня уже мало кого интересует. Такое мнение в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» высказал директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев. «Митинг в поддержку Светланы Тихановской, состоявшийся вечером 30 июля, входит, наверно, в пятерку крупнейших за последнее время. Хотя его данные по его численности разнятся в зависимости от того, кто их дает – МВД или правозащитники», – заметил Елисеев. И добавил, что в пятницу Тихановская встречалась со своими сторонниками в Молодечно, Сморгоне и Лиде.

А сегодня внимание общественности в значительной мере обратилось к перекрытию участков белорусско-российской границы. «Насколько стало известно из сообщений журналистов, на нескольких крупных трассах образовались заторы по инициативе российской стороны. И белорусский МИД прислал ноту протеста российской стороне по поводу перекрытия границы. И в этом есть доля иронии, поскольку ноты по поводу задержания “вагнеровцев” не было», – подчеркивает Андрей Елисеев. И добавляет, что само задержание российских наемников в республике многие расценивают, как «финт со стороны белорусских властей, а не как реальную угрозу».

Среди наиболее обсуждаемых в Беларуси тем есть также вызов, который Светлана Тихановская бросила действующему президенту страны, пригласив его на прямые дебаты во время одной из своих публичных акций. «Она сделала довольно грамотный ход, – считает директор по исследованиям Центра EAST. – Вместо того, чтобы участвовать в теледебатах по жесткому, отведенному государством формату и без участия Лукашенко, она вызвала его лично на дебаты перед народом. И, учитывая тот высокий рейтинг, который есть у нее сейчас, участие, и если бы участие людей в дебатах не регламентировалось государством, то она имела бы гораздо большую поддержку, чем Лукашенко».

Характеризуя предвыборную тактику трех других зарегистрированных кандидатов на пост президента Беларуси, Андрей Елисеев отметил: «Андрей Дмитриев проводит некоторые встречи (с избирателями), команда Сергея Черечня от ведения митингов отказалась, аргументировав это тем, что они не хотели бы создавать конкуренцию Тихановской. Анна Канопацкая также отказалась от проведения массовых мероприятий, заявив, что она выбирает встречи с рабочими коллективами. И сегодня у нее произошла такая встреча на птицефабрике в Столинском районе Брестской области.

Но эти кандидаты объективно мало популярны, и я считаю, что если они желают строить серьезную политическую карьеру, им, конечно же, стоило бы сняться с выборов в пользу Тихановской. В противном случае они идут в качестве спойлеров, которые размывают оппозиционный электорат, и просто дискредитируют себя в глазах большинства белорусов».

«Я не вижу рациональных шагов со стороны Лукашенко»

Директор Евразийской демократической инициативы (США) и обозреватель украинского телеканала «Прямой» Питер Залмаев (Peter Zalmaev) назвал «взрывным» сообщение об аресте в Беларуси тридцати трех «вагнеровцев», многие из которых являются фигурантами сайта «Миротворец».

«Эта новость обрастает все большими деталями, часто приводятся слова Захара Прилепина, бывшего в своем время бригадиром сепаратистов на Донбассе, который признал некоторых своих молодчиков в этой группе.

В целом картина складывается очень похожей на то, что было в заявлении белорусского правительства на эту тему. И есть основания полагать, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который является влиятельной политической фигурой, будет добиваться экстрадиции этих молодчиков в Украину», – отметил Залмаев.

Собеседник «Голоса Америки» также сослался на слова своих знакомых в Беларуси о том, что в этой стране мало кто верит в официальную версию произошедшего. «Мои коллеги-эксперты говорят, что это – попытка белорусского президента поменять нарратив того, что происходит, чтобы выдать себя за главного поборника белорусского суверенитета, а также показать Западу – посмотрите, дескать, кому я не угоден.

В целом, картина достаточно сложная, и в Украине это тоже понимают. Я не думаю, что у кого-то здесь есть иллюзии насчет того, что в ближайшем будущем этих ребяток будут встречать в киевском аэропорту “Борисполь”».

Питер Залмаев полагает, что и вызов посла Украины в белорусский МИД, и реплика Лукашенко «маловато у нас “майданутых”», свидетельствует, скорее всего, о растерянности президента страны перед самыми многочисленными за все годы его правления демонстрациями противников его режима. «Он испугался, а кроме того, в его окружении, возможно, есть люди, которые считают, что в этих событиях замешаны не только российские силы, но и некие “украинские шпионы”. Но, как бы то ни было, я не вижу рациональных шагов со стороны Лукашенко в этом отношении, учитывая, что украинские правительства – и “оранжевое”, и “посторанжевое”, и “майданное” и нынешнее правительство президента Зеленского – всегда относились достаточно лояльно к белорусскому президенту. И это несмотря на то, что главное внешнеполитической концепцией Украины является евроинтеграция.

А Лукашенко, который неоднократно выступал в поддержку украинского суверенитета, играет в сложную игру. С одной стороны он показывает Западу, что борется за независимость своей страны и против Путина, а с другой – подает сигнал своему традиционному электорату, что никакая “цветная революция” здесь не пройдет», – подытоживает Питер Залмаев.

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