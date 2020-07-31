 

Украину разделили на карантинные зоны, Офис генпрокурора потребовал экстрадиции “вагнеровцев”. Главное за день

31.07.2020, 22:31, Новости дня

Четыре зоны

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19 – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

С перечнем населенных пунктов и территорий, вошедших в “оранжевую” и “желтую” зоны, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Идеи Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в качестве главы украинской делегации в ТКГ готов к компромиссам в переговорах по Донбассу. Он предложил включить в состав группы первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.

Дело о томосе

Госбюро расследований закрыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко, начатое по заявлению о разжигании межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины.

Запрос об экстрадиции

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском наемников российской частной военной компании “Вагнер”. Им объявили о подозрении по факту участия в террористической организации.

Холода уволили

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ, тот подавал заявление об уходе по собственному желанию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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