Тиньков вернулся домой после трансплантации костного мозга

31.07.2020, 22:16, Новости дня

Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, вернулся домой после трансплантации костного мозга.

«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся шесть месяцев! Т.е. встретить Рождество вместе с вами. Господи, спаси и сохрани», – сообщил он в Instagram.

Тиньков призвал: «Не забудьте сдать слюну в любом #Инвитро и стать потенциальным донором стволовых клеток!».

Он отметил, что в «русском языке «мозг» применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток». По его словам, «звучит не так страшно, но тоже самое».

«Стань донором стволовых клеток, сохрани чью то жизнь», – призвал он.

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Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 31 Июл 2020 в 9:24 PDT

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.

Тиньков показал видео пересадки костного мозга. Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в РФ всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.