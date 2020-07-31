 

Помпео поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

31.07.2020, 22:11, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в пятницу поздравил мусульман в Соединенных Штатах и во всем мире с праздником Курбан-байрам, который отмечается в честь окончания хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, священный для всех последователей ислама город в Саудовской Аравии, обычно посещаемый миллионами мусульман со всех уголков мира.

«Курбан-байрам – это время для сострадания, щедрости и жертвенности, ценностей, которые пророк Ибрахим продемонстрировал своей преданностью Богу», – подчеркнул Помпео.

Госсекретарь признал, что миллионы людей, собиравшихся совершить хадж в этом году, были разочарованы невозможностью сделать это из-за глобальной пандемии коронавируса. Он высказал надежду, что возможность совершить хадж появится в ближайшем будущем.

«Как и в случае с религиозными обрядами многих религиозных общин во времена пандемии, Курбан-байрам и Хадж проходят в этом году необычно. Мы приветствуем усилия и преданность мусульман всего мира, направленные на то, чтобы остановить распространение пандемии, в том числе – соблюдая нормы социального дистанцирования».

Помпео пообещал, что Соединенные Штаты «будут и впредь выступать за неотъемлемые права всех людей, включая право на свободу вероисповедания», призвав все страны мира уважать и поддерживать это универсальное право.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / ВСУ получили от США партию ракет комплекса «Джавелин»

19.07 / Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

05.07 / “Зенит” выигрывает у “Краснодара” после первого тайма

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

14.07 / Анонсирована подача воды из нового источника в Симферополь

22.07 / Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

30.06 / Финский эксперт: Меры безопасности на участках в РФ принимаются, чтобы глас народа был услышан

27.06 / Guardian – Меркель призвала хорошо подумать о мире без лидерства США

22.07 / Мишустин ответил Жириновскому по поводу отсутствия маски во время пандемии

26.06 / Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска