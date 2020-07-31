Помпео поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

31.07.2020, 22:11, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в пятницу поздравил мусульман в Соединенных Штатах и во всем мире с праздником Курбан-байрам, который отмечается в честь окончания хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, священный для всех последователей ислама город в Саудовской Аравии, обычно посещаемый миллионами мусульман со всех уголков мира.

«Курбан-байрам – это время для сострадания, щедрости и жертвенности, ценностей, которые пророк Ибрахим продемонстрировал своей преданностью Богу», – подчеркнул Помпео.

Госсекретарь признал, что миллионы людей, собиравшихся совершить хадж в этом году, были разочарованы невозможностью сделать это из-за глобальной пандемии коронавируса. Он высказал надежду, что возможность совершить хадж появится в ближайшем будущем.

«Как и в случае с религиозными обрядами многих религиозных общин во времена пандемии, Курбан-байрам и Хадж проходят в этом году необычно. Мы приветствуем усилия и преданность мусульман всего мира, направленные на то, чтобы остановить распространение пандемии, в том числе – соблюдая нормы социального дистанцирования».

Помпео пообещал, что Соединенные Штаты «будут и впредь выступать за неотъемлемые права всех людей, включая право на свободу вероисповедания», призвав все страны мира уважать и поддерживать это универсальное право.